Единственный свидетель
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Единственный свидетель

Единственный свидетель (фильм, 2006) смотреть онлайн

6.72006, Killing Down
Боевики, Триллеры104 мин18+

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Сюжет

Прошлое до сих пор не даёт ему покоя. Несколько лет назад в Никарагуа Стивен Доун, работая на военную разведку США, стал очевидцем и единственным оставшимся в живых свидетелем жестокого, бесчеловечного преступления – массового расстрела ни в чём неповинных американских студентов. Сам он попал в плен и, пройдя через страшные пытки, всё-таки выжил. Теперь он телохранитель, охранник, частный детектив.

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Информация

Страна
США
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

3.7 IMDb