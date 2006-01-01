Единственный свидетель (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Прошлое до сих пор не даёт ему покоя. Несколько лет назад в Никарагуа Стивен Доун, работая на военную разведку США, стал очевидцем и единственным оставшимся в живых свидетелем жестокого, бесчеловечного преступления – массового расстрела ни в чём неповинных американских студентов. Сам он поп�ал в плен и, пройдя через страшные пытки, всё-таки выжил. Теперь он телохранитель, охранник, частный детектив.



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