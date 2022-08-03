Единичка (фильм, 2015) смотреть онлайн

Август 1944 года. Артиллерийская батарея с позывным «Единичка» идет на защиту моста на дороге, ведущей на Варшаву. Во время операции лейтенант Егоров и его войско попадают в католический монастырь и находят там чудом выживших глухонемых сирот, которых опекает польская монахиня Эва.

