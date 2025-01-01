Эд Кемпер (фильм, 2025) смотреть онлайн

Ещё будучи подростком, Эд Кемпер застрелил своих бабушку с дедушкой и угодил в психиатрическую лечебницу. 18 декабря 1969 года он выходит из клиники и, вопреки наставлениям врача держаться подальше от матери, отправляется к ней жить. Отношения не налаживаются, мать постоянно его критикует, и вскоре Эд начинает подбирать на дороге голосующих студенток и жестоко их убивать.



Эд Кемпер смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.