Джунгли
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Джунгли

Джунгли (фильм, 2013) смотреть онлайн

5.62013, The Jungle
Ужасы, Триллеры84 мин18+

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Сюжет

Исследовательская экспедиция отправляется в индонезийские джунгли, чтобы снять на видео редкий вид пятнистых леопардов, занесенных в Красную книгу. Идя по их следам, путешественники забираются глубоко в джунгли, где еще никто не бывал. Там они встречают новый вид хищника, неизвестный до этого человечеству...

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Информация

Страна
Австралия
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

3.1 КиноПоиск
3.7 IMDb