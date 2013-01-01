Джунгли (фильм, 2013) смотреть онлайн
5.62013, The Jungle
Ужасы, Триллеры84 мин18+
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Сюжет
Исследовательская экспедиция отправляется в индонезийские джунгли, чтобы снять на видео редкий вид пятнистых леопардов, занесенных в Красную книгу. Идя по их следам, путешественники забираются глубоко в джунгли, где еще никто не бывал. Там они встречают новый вид хищника, неизвестный до этого человечеству...
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Рейтинг
3.1 КиноПоиск
3.7 IMDb