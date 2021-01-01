Джулия (фильм, 2021) смотреть онлайн

Документальный фильм о Джулии Чайлд, которая совершила несколько прорывов важных для кулинарии, телевидения, женщин, Америки и всего мира. Побывав в Париже, она влюбилась во французскую кухню, освоила еe в престижной кулинарной школе и решила адаптировать свои знания к обычной жизни. Во времена, когда женщин не жаловали ни в качестве телеведущих, ни в качестве шеф-поваров, ей удалось создать первую передачу о еде. Шоу Джулии Чайлд стало родоначальником одного из самых популярных тв-жанров и помогло многим зрителям поверить в себя.

