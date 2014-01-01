Джулия (фильм, 2014) смотреть онлайн
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Сюжет
Фильм «Джулия» (2014) — феминистский хоррор, где каждый из обидчиков получит по заслугам...
Джулия — «серая мышка», работает медсестрой пластического хирурга в клинике. Однажды она знакомится с симпатичным и богатым пациентом, который приглашает ее к себе домой на свидание, но вечер заканчивается крайне плачевно. Медсестра подвергается жестокому сексуальному насилию, а ее тело выбрасывают на берег реки. Однако Джулия выжила и готова причинить боль каждому, кто так ужасно поступил с ней, и вряд ли хоть кто-то из виновных останется в живых.
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Информация
Рейтинг
- МАРежиссёр
Мэттью
А. Браун
- ЭСАктриса
Эшли
С. Уильямс
- ТТАктриса
Тахина
Тоцци-МакМанус
- ДНАктёр
Джек
Ноузуорти
- ДдАктёр
Джоэль
де ла Фуэнте
- КВАктёр
Кэри
Вудворт
- ДЛАктёр
Даррен
Липари
- РКАктёр
Райан
Купер
- ШКАктёр
Шон
Клайар
- БМАктриса
Бриджет
Меган Кларк
- МАСценарист
Мэттью
А. Браун
- МАПродюсер
Мэттью
А. Браун
- БАХудожница
Бренда
Аббандандоло
- ФКХудожница
Филиппа
Кулпеппер
- СКМонтажёр
Сверрир
Кристянссон
- ББОператор
Бергштейн
Бьёргулфссон