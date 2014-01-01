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Джулия (фильм, 2014) смотреть онлайн

6.22014, Julia
Ужасы, Триллеры93 мин18+

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Сюжет

Фильм «Джулия» (2014) — феминистский хоррор, где каждый из обидчиков получит по заслугам...

Джулия — «серая мышка», работает медсестрой пластического хирурга в клинике. Однажды она знакомится с симпатичным и богатым пациентом, который приглашает ее к себе домой на свидание, но вечер заканчивается крайне плачевно. Медсестра подвергается жестокому сексуальному насилию, а ее тело выбрасывают на берег реки. Однако Джулия выжила и готова причинить боль каждому, кто так ужасно поступил с ней, и вряд ли хоть кто-то из виновных останется в живых.

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Информация

Страна
США, Германия
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джулия»

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