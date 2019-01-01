Джоси и Джек: История Любви (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мрачная драма о брате и сестре, сбежавших от абьюзивного отца, но не сумевших избавиться от его влияния. Джоси и ее старший брат Джек потеряли мать в далеком детстве, и с тех пор их воспитывал �отец-алкоголик – в изоляции от всего мира. Однажды Джек сбегает из заточения, а через несколько недель возвращается за сестрой. Но свобода не приносит им облегчения. Смогут ли подростки вырваться из кошмара или травмы их детства слишком глубоки – узнайте из фильма «Джоси и Джек: История любви», доступного к просмотру онлайн на Wink.



Джоси и Джек: История Любви смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.