Джоси и Джек: История Любви
Wink
Фильмы
Джоси и Джек: История Любви
7.02019, Josie & Jack
Драмы99 мин18+

Джоси и Джек: История Любви (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мрачная драма о брате и сестре, сбежавших от абьюзивного отца, но не сумевших избавиться от его влияния. Джоси и ее старший брат Джек потеряли мать в далеком детстве, и с тех пор их воспитывал отец-алкоголик – в изоляции от всего мира. Однажды Джек сбегает из заточения, а через несколько недель возвращается за сестрой. Но свобода не приносит им облегчения. Смогут ли подростки вырваться из кошмара или травмы их детства слишком глубоки – узнайте из фильма «Джоси и Джек: История любви», доступного к просмотру онлайн на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

4.7 IMDb