Джоси и Джек: История Любви (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Мрачная драма о брате и сестре, сбежавших от абьюзивного отца, но не сумевших избавиться от его влияния. Джоси и ее старший брат Джек потеряли мать в далеком детстве, и с тех пор их воспитывал �отец-алкоголик – в изоляции от всего мира. Однажды Джек сбегает из заточения, а через несколько недель возвращается за сестрой. Но свобода не приносит им облегчения. Смогут ли подростки вырваться из кошмара или травмы их детства слишком глубоки – узнайте из фильма «Джоси и Джек: История любви», доступного к просмотру онлайн на Wink.
Джоси и Джек: История Любви смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
4.7 IMDb
- СЛРежиссёр
Сара
Ланкастер
- ОДАктриса
Оливия
ДиЙон
- АНАктёр
Алекс
Нюстадтер
- УФАктёр
Уильям
Фихтнер
- АДАктриса
Аннабелль
Декстер-Джонс
- АБАктриса
Анна
Барышников
- ДХАктёр
Дэвид
Х. Холмс
- ЭКАктриса
Эмма
Кикуэ
- ЭМАктёр
Эрик
Миллер
- БДАктёр
Бобби
Дэниэл Родригес
- СЛСценарист
Сара
Ланкастер
- БГПродюсер
Блейк
Гоза
- ЭХХудожница
Элиз
Х. Кларк-Джонсон
- МЛМонтажёр
Мэтт
Лэтэм
- ЗРКомпозитор
Зэк
Робинсон