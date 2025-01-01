Джош Тейлор vs Джек Кэттеролл II
Wink
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Джош Тейлор vs Джек Кэттеролл II
2025, Josh Taylor vs. Jack Catterall II
Спортивный74 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

Джош Тейлор vs Джек Кэттеролл II (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Спорная победа Джоша Тейлора над Джеком Кэттероллом в титульном поединке в феврале 2022 года накалила соперничество между боксерами до предела. Больше двух лет спустя пришло время реванша. Никаких поясов на кону – ими движет только глубокая ненависть.

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Жанр
Спортивный
Время
74 мин / 01:14

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