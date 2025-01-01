Джордж Лиддард vs Деррик Осазе (фильм, 2025) смотреть онлайн

«Надеюсь, Деррик сможет провести со мной хотя бы несколько раундов. Мало у кого получалось. Я создан для таких больших вечеров», – заявил Лиддард перед боем против Осазе. Действительно, пять из десяти поединков 22-летнего Джорджа заканчивались в течение первых трех раундов. Это первый титульник в карьере обоих боксеров: за пояс чемпиона CBC Silver в среднем весе.



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