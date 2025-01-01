Джордж Камбосос-мл. vs Джейк Уилли (фильм, 2025) смотреть онлайн

Бывший абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос-младший переживает не лучшие времена – он потерял все пояса и потерпел три поражения в четырех боях. Австралиец решил действовать радикально: звездный боксер на родной земле дебютирует в новом для себя дивизионе первого полусреднего веса. Первым соперником станет Джейк Уилли, который экстренно заменил Дауда Йордана, госпитализированного во время подготовки.



Джордж Камбосос-мл смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.