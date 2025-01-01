Джордж Камбосос-мл. vs Джейк Уилли
Wink
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Джордж Камбосос-мл. vs Джейк Уилли
2025, George Kambosos Jr vs. Jake Wyllie
Спортивный67 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

Джордж Камбосос-мл. vs Джейк Уилли (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Бывший абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос-младший переживает не лучшие времена – он потерял все пояса и потерпел три поражения в четырех боях. Австралиец решил действовать радикально: звездный боксер на родной земле дебютирует в новом для себя дивизионе первого полусреднего веса. Первым соперником станет Джейк Уилли, который экстренно заменил Дауда Йордана, госпитализированного во время подготовки.

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Жанр
Спортивный
Время
67 мин / 01:07

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