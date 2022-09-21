Джон 316 (фильм, 2020) смотреть онлайн

Небанальная канадская драма о пациенте психиатрической клиники, считающем себя сыном Божьим. Опытная медсестра по имени Эбби устраивается в лечебницу для людей с ментальными расстройствами. В первый же день её работы туда поступает новый пациент – голый бродяга, смущавший прохожих. Мужчину помещают в палату № 316 и дают ему условное имя Джон Доу. Вскоре Джон становится едва ли не самым популярным человеком в клинике, ведь внешне он похож на Иисуса Христа и, более того, совершает всамделишные чудеса. Эбби, как и весь персонал, относится к чудотворцу скептически, но все-таки терзается сомнениями, а что если он и вправду сын божий... Кто же такой Джон – мошенник, блаженный или реальная реинкарнация Иисуса, вы поймете, посмотрев фильм «Джон 316» на Wink.

