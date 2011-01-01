Джоди Моди и нескучное лето (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Третьеклассница Джоди Моди – настоящая заводила и большая фантазерка. Она организует собственный клуб «Липки», чтобы вместе с друзьями придумывать необычные развлечения и приключения. Специально для липок Джоди составляет план на каникулы, но, оказывается, что все они разъезжаются на лето.



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