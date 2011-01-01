Джоди Моди и нескучное лето (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Judy Moody and the Not Bummer Summer
Комедии, Семейные87 мин12+
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Сюжет
Третьеклассница Джоди Моди – настоящая заводила и большая фантазерка. Она организует собственный клуб «Липки», чтобы вместе с друзьями придумывать необычные развлечения и приключения. Специально для липок Джоди составляет план на каникулы, но, оказывается, что все они разъезжаются на лето.
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Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ДБАктриса
Джордана
Битти
- ПМАктёр
Паррис
Мостеллер
- Актриса
Хизер
Грэм
- ДВАктриса
Джанет
Вэрни
- КРАктёр
Кристоффер
Райан Уинтерс
- ПБАктёр
Престон
Бэйли
- ДУАктёр
Джэлил
Уайт
- ТЭАктриса
Тейулер
Эндер
- БСАктриса
Бобби
Сью Лютер
- ХКАктриса
Хантер
Кинг
- ММСценарист
Меган
МакДональд
- ССПродюсер
Сара
Сигель-Магнесс
- Продюсер
Райан
Кавана
- БСПродюсер
Бобби
Сью Лютер
- АДАктриса дубляжа
Анна
Драгилева
- ФДАктёр дубляжа
Фёдор
Дахненко
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- МЛАктриса дубляжа
Марина
Лисовец
- ЕЧАктёр дубляжа
Еремей
Черевко
- ДДХудожник
Дон
Дайэрс
- ШМОператор
Шон
Морер
- РГКомпозитор
Ричард
Гиббс