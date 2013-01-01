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Джо

Джо (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Joe
Драма112 мин18+

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О фильме

В сонном городке на Миссисипи встретились два одиноких человека. Юный Гари поставил крест на своем будущем, не зная как отвязаться от отца-алкоголика, бывший бандит Джо не желает вспоминать о прошлом. Неожиданно для самих себя они становятся друзьями.

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Жанр
Драма
Качество
SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джо»