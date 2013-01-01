Джо (фильм, 2013) смотреть онлайн

О фильме
В сонном городке на Миссисипи встретились два одиноких человека. Юный Гари поставил крест на своем будущем, не зная как отвязаться от отца-алкоголика, бывший бандит Джо не желает вспоминать о прошлом. Неожиданно для самих себя они становятся друзьями.
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ЖанрДрама
КачествоSD
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ДГРежиссёр
Дэвид
Гордон Грин
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актёр
Тай
Шеридан
- ГПАктёр
Гари
Поултер
- РДАктёр
Ронни
Джин Блевинс
- АМАктриса
Адриэн
Мишлер
- БМАктёр
Брайан
Мейс
- АУАктёр
Адж
Уилсон МакФол
- СРАктриса
Сью
Рок
- ХКАктриса
Хезер
Кафка
- БИАктриса
Бренда
Исаак Бут
- ГХСценарист
Гари
Хоукинс
- ЛБСценарист
Ларри
Браун
- ДГПродюсер
Дэвид
Гордон Грин
- КМХудожница
Карен
Малеки
- ДНХудожница
Джилл
Ньюэлл
- ТООператор
Тим
Орр
- ДУКомпозитор
Дэвид
Уинго