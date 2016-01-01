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Джильда (фильм, 2016) смотреть онлайн
Сюжет
Наталия Орейро в байопике о знаменитой аргентинской исполнительнице Джильде, известной даже тем, кто далек от музыки. Мириам Алехандра Бьянчи, воспитательница в детском саду, всегда мечтала о чем-то большем. Сильнее всего ей хотелось заниматься музыкой, и вот однажды ей удается показать себя на прослушивании в группу, выступающую в стиле кумбия. Так начинается ее карьера, которая превратит ее во всенародную любимицу – певицу Джильду. Ей предстоит столкнуться с организованной преступностью, отказами музыкальных лейблов, ревностью мужа и сложностями в отношениях с детьми. Насколько тяжелой для нее окажется звездная жизнь, расскажет фильм 2016 года «Джильда», который можно смотреть онлайн на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ЛМРежиссёр
Лорена
Муньос
- НОАктриса
Наталия
Орейро
- ЛДАктёр
Лаутаро
Дельгадо
- ХДАктёр
Хавьер
Дролас
- АКАктриса
Анхела
Качча Торрес
- ДМАктёр
Даниэль
Мелинго
- СПАктриса
Сусана
Пампин
- РСАктёр
Роли
Серрано
- РВАктёр
Роберто
Валлехос
- ДКАктёр
Диего
Кремонеси
- ДВАктёр
Даниэль
Валенсуэла
- ЛМСценарист
Лорена
Муньос
- АКПродюсер
Аксель
Кушевацки
- ЛМПродюсер
Лорена
Муньос
- ДГХудожник
Даниэль
Гимельберг
- ХСХудожник
Хулио
Суарес
- ЭФМонтажёр
Эрнесто
Фелдер
- ПОКомпозитор
Педро
Онетто