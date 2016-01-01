Джильда
Wink
Фильмы
Джильда
8.72016, Gilda, no me arrepiento de este amor
Драмы113 мин12+

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Джильда (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Наталия Орейро в байопике о знаменитой аргентинской исполнительнице Джильде, известной даже тем, кто далек от музыки. Мириам Алехандра Бьянчи, воспитательница в детском саду, всегда мечтала о чем-то большем. Сильнее всего ей хотелось заниматься музыкой, и вот однажды ей удается показать себя на прослушивании в группу, выступающую в стиле кумбия. Так начинается ее карьера, которая превратит ее во всенародную любимицу – певицу Джильду. Ей предстоит столкнуться с организованной преступностью, отказами музыкальных лейблов, ревностью мужа и сложностями в отношениях с детьми. Насколько тяжелой для нее окажется звездная жизнь, расскажет фильм 2016 года «Джильда», который можно смотреть онлайн на Wink.

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Информация

Страна
Уругвай, Аргентина
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джильда»

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