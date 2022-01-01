Джикираг (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
В 1263 году, спасаясь от смертоносной болезни, группа людей добралась до непроходимой чащи леса. Вдали от погибающих городов и деревень беженцы основали поселение в тесной связи с природой. Получив убежище, гос�ти леса дали клятву не злоупотреблять доверием древних сил и не брать земли больше, чем нужно для выживания.
Но спустя годы обет был нарушен новыми поколениями лесной деревни. Теперь каждый житель оказывается перед жуткой опасностью разбуженного зла, которое намерено отомстить предателям старинной клятвы.
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Информация
Рейтинг
3.0 IMDb
- АДРежиссёр
Александр
Дж. Бакстер
- ЛКРежиссёр
Лига
Киватин
- ДМРежиссёр
Джессика
Мутрэй
- ТРАктриса
Трэйси
Роут
- АДАктёр
Александр
Дж. Бакстер
- РКАктёр
Рой
Кэмпсэлл
- ЙЙАктриса
Йозефин
Йонссон Тисен
- ДХАктриса
Дженна
Хилл
- ДМАктёр
Джей
Мартенс
- АСАктёр
Алекса
Си Миллер
- ЛОАктриса
Лэйси
Оук
- ДМАктриса
Джессика
Мутрэй
- ГВАктёр
Грант
Влахович
- АДСценарист
Александр
Дж. Бакстер
- АДПродюсер
Александр
Дж. Бакстер
- ЛКПродюсер
Лига
Киватин
- АДХудожник
Александр
Дж. Бакстер
- ЛКХудожник
Лига
Киватин
- АДМонтажёр
Александр
Дж. Бакстер
- ДКМонтажёр
Джей
Камал
- ДКОператор
Джей
Камал