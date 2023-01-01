Джейк суперзвезда (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Когда крупный лейбл разрывает контракт с прославившимся в соцсетях музыкантом, ему приходится вернуться в родной город, где он встречает прежнюю любовь. Душевная мелодрама о том, что чувства важнее успеха.



Полгода назад Джейк стал интернет-сенсацией благодаря песне, которую выложил в соцсетях. Но когда дело дошло до полноценного альбома, он погрузился в творческий кризис и к недовольству менеджеров лейбла не смог написать ни строчки. С Джейком разрывают контракт и оставляют его без машины и дома в Нэшвилле. Однако не все так плохо: его менеджер Томми предвидел такой поворот и подготовил почву для возвращения Джейка в родной город, где его боготворят как героя. Но там неудачливого певца ждут не только поклонники, но и бывшая девушка Эмбер, которую он бросил ради мечты о музыкальной карьере. Неожиданно подготовка к местному шоу талантов снова сводит их вместе.



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