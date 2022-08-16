Джеррод Кармайкл: Ротаниэль
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Фильмы
Джеррод Кармайкл: Ротаниэль
2022, Jerrod Carmichael: Rothaniel
Концерты, Комедия53 мин18+

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Джеррод Кармайкл: Ротаниэль (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Стендап, записанный в феврале 2022 года в нью-йоркском джаз-клубе Blue Note. Комик Джеррод Кармайкл откровенно рассказывает о непростых отношениях с матерью, собственной сексуальности и мрачных сторонах своей личности.

Страна
США
Жанр
Комедия, Концерты
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.8 IMDb