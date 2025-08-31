Джерри и Том (фильм, 1998) смотреть онлайн

Фильм «Джерри и Том» — саркастичное путешествие в мир криминала, где убийство становится рутинной работой. Кино с Сэмом Рокуэллом исследует изнанку деятельности наемных убийц через сюжет о странной дружбе.



Под видом продавцов подержанных автомобилей два киллера выполняют заказы своих криминальных боссов. Опытный Том пытается обучить импульсивного Джерри тонкостям ремесла, но ученик постоянно нарушает неписаные правила. Их отношения усложняются, когда роли наставника и новичка неожиданно меняются местами. Черный юмор становится защитной реакцией от профессионального выгорания и морального истощения.



Криминальная комедия «Джерри и Том», смотреть которую интересно благодаря свежему взгляду на профдеформацию киллеров, показывает, что в мире, где жизнь стала товаром, последним бастионом человечности остается ирония.

