2025, Jack Catterall vs. Arnold Barboza Jr
Спортивный66 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Джек Кэттеролл vs Арнольд Барбоза-мл. (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
32-й бой в карьере обоих боксеров. Кэттеролл и Барбоза отличаются тактической грамотностью и редко рискуют, а статус поединка вовсе дает все основания ждать нервной и напряженной схватки: на кону право подраться против Теофимо Лопеса за пояс чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBO.
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