Джек Кэттеролл vs Арнольд Барбоза-мл. (фильм, 2025) смотреть онлайн

32-й бой в карьере обоих боксеров. Кэттеролл и Барбоза отличаются тактической грамотностью и редко рискуют, а статус поединка вовсе дает все основания ждать нервной и напряженной схватки: на кону право подраться против Теофимо Лопеса за пояс чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBO.



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