Джастин Бибер: Никогда не говори никогда (фильм, 2011) смотреть онлайн
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О фильме
«Джастин Бибер: Никогда не говори никогда» – фильм о том, как знаменитый подросток и любимец миллионов девушек начинал свою музыкальную карьеру. А все началось очень просто: парень просто выложил свое домашнее видео в Интернет и проснулся знаменитым. Смотрите фильм «Джастин Бибер: Никогда не говори никогда» онлайн бесплатно и без регистрации.
Фильм «Джастин Бибер: Никогда не говори никогда» охватывает период времени перед самым важным концертом Джастина Бибера в Madison Square Garden, который находится на грани срыва. В картине использованы кадры домашнего видео (съемки родителей, друзей и продюсеров), а также много информации из личной жизни певца: вот Джастин Бибер играет в баскетбол, вот плавает в бассейне, играет на гитаре, на ударных, вот сочинил первую строчку будущей песни. А еще он постоянно танцует, репетирует танцевальные номера для предстоящего выступления. Фанаты оценят теплые отношения Джастина с семьей, как родители помогают и поддерживают его во всем. Его лучшие друзья – Майли Сайрус, Ашер и Скутер Браун – рассказывают о талантах и нереальной работоспособности юного канадца.
Драма этого документального фильма в том, что за неделю до концерта Джастин Бибер серьезно заболевает, и врачи рекомендуют отменить концерт, ведь певец рискует потерять голос. Что выберет Джастин? У него есть ровно десять дней, чтобы собраться и выйти на главную сцену мира.
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СтранаСША
ЖанрДокументальный, Музыка
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
- ДМРежиссёр
Джон
М. Чу
- ДБАктёр
Джастин
Бибер
- МСАктриса
Майли
Сайрус
- ШКАктёр
Шон
Кингстон
- ЛАктёр
Лудакрис
- Актёр
Джейден
Смит
- ААктёр
Ашер
- ДДАктриса
Дайан
Дэйл
- БДАктёр
Брюс
Дэйл
- РГАктёр
Райан
Гуд
- ЭКАктриса
Эллисон
Кэй
- КМАктриса
Кэрин
Моррис
- ССАктёр
Скраппи
Стассен
- КХАктёр
Кенни
Хэмилтон
- СБАктёр
Скутер
Браун
- МЖАктриса
Мама
Жан Смит
- ДБАктёр
Джереми
Бибер
- ЛРАктёр
Л.А.
Рейд
- РФАктёр
Рэнди
Филлипс
- Актёр
Снуп
Догг
- РДАктёр
Реджинальд
Джонс
- ТДАктёр
Тейлор
Джеймс
- МБАктёр
Мелвин
Болдуин
- ДКАктёр
Дэниэл
Кантер
- ТМАктёр
Томас
Мартин
- БХАктёр
Бернард
Харви
- ММАктёр
Марвин
Мильора
- ЭКАктёр
Энтони
Карр
- АЧАктёр
Анис
Чеурфа
- НДАктёр
Ник
ДеМура
- АХАктёр
Антонио
Хаднелл
- РМАктёр
Рэймонд
Мора
- ДМАктёр
Джереми
Меринас
- Д«Актёр
Джонатан
«Легаси» Перес
- САктёр
Страфанио
«Шонни» Соломон
- МВАктёр
Майкл
Варгас
- ХТАктёр
Хейден
Томпсон
- БДАктриса
Бэйли
Джейн Кормэн
- ЧХАктриса
Челси
Хэндлер
- ДЛАктёр
Джей
Лено
- ТАктриса
Тинаше
- ДВАктёр
Джастин
Вудхаус
- ДБПродюсер
Джастин
Бибер
- СБПродюсер
Скутер
Браун
- ДКПродюсер
Дэн
Катфорт
- ДЛПродюсер
Джейн
Липшиц
- ДХХудожница
Девора
Херберт
- КиХудожник
Курт
и Барт
- ЛРХудожница
Лия
Ролдан
- ДКМонтажёр
Джей
Кэссиди
- ДТМонтажёр
Джиллиан
Твиггер Мол
- РСОператор
Рид
Смут
- ДЛКомпозитор
Дебора
Лури