Джастин Бибер: Никогда не говори никогда (фильм, 2011) смотреть онлайн

«Джастин Бибер: Никогда не говори никогда» – фильм о том, как знаменитый подросток и любимец миллионов девушек начинал свою музыкальную карьеру. А все началось очень просто: парень просто выложил свое домашнее видео в Интернет и проснулся знаменитым. Смотрите фильм «Джастин Бибер: Никогда не говори никогда» онлайн бесплатно и без регистрации.

Фильм «Джастин Бибер: Никогда не говори никогда» охватывает период времени перед самым важным концертом Джастина Бибера в Madison Square Garden, который находится на грани срыва. В картине использованы кадры домашнего видео (съемки родителей, друзей и продюсеров), а также много информации из личной жизни певца: вот Джастин Бибер играет в баскетбол, вот плавает в бассейне, играет на гитаре, на ударных, вот сочинил первую строчку будущей песни. А еще он постоянно танцует, репетирует танцевальные номера для предстоящего выступления. Фанаты оценят теплые отношения Джастина с семьей, как родители помогают и поддерживают его во всем. Его лучшие друзья – Майли Сайрус, Ашер и Скутер Браун – рассказывают о талантах и нереальной работоспособности юного канадца.

Драма этого документального фильма в том, что за неделю до концерта Джастин Бибер серьезно заболевает, и врачи рекомендуют отменить концерт, ведь певец рискует потерять голос. Что выберет Джастин? У него есть ровно десять дней, чтобы собраться и выйти на главную сцену мира.

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