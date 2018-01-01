Wink
Дым коромыслом
Актёры и съёмочная группа фильма «Дым коромыслом»

Режиссёры

Иван Давыдов

Режиссёр

Актёры

Всеволод Ларионов

Актёр

Сценаристы

Анатолий Митяев

Сценарист

Художники

Константин Карпов

Художник
Эрик Беньяминсон

Художник

Монтажёры

Галина Смирнова

Монтажёр

Операторы

Светлана Кощеева

Оператор

Композиторы

Михаил Меерович

Композитор