Дьявольское ограбление (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Криминальный фарс о преступниках, решивших обокрасть самого дьявола. Майкл, его девушка Кэти и их общий друг Тэд отправляются на ограбление банка, который по какой-то причине обходится без сист�ем безопасности и даже охраны. Операция проходит успешно, но во время побега их автомобиль теряет управление, водитель эвакуатора забирает добычу горе-грабителей себе, а сами герои оказываются посреди пустоши, населенной демонами. Все это произошло неслучайно – банком, который обчистили Майкл, Кэти и Тэд, заправляют ведьмы, а деньги, которые там хранятся, принадлежат Люциферу. Смотрите мистический триллер «Дьявольское ограбление» онлайн на Wink.



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