Дьявольские врата (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Агент ФБР расследует загадочное исчезновение женщины и ребенка и обнаруживает, что их ферма хранит жуткие секреты. Наполненный неожиданными сюжетными поворотами хоррор «Дьявольские врата» — фильм с участием Шона Эшмора, соединивший в себе множество поджанров.



Специальный агент Дариа Фрэнсис приезжает в маленький город Дьявольские врата, где недавно бесследно исчезли Мария Притчард и ее маленький сын Джона. Вместе с заместителем шерифа Конрадом Сэлтером они отправляются на ферму к Джексону, мужу пропавшей женщины. Участок со всех сторон окружен ловушками, а мужчина явно не в восторге от незваных гостей. Уверенная, что именно он замешан в произошедшем, Фрэнсис пытается его арестовать, но тут начинается страшная буря. Удар молнии открывает поблизости портал, впускающий в наш мир невообразимый ужас.



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