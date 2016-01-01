Дьявол из мобилки
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Дьявол из мобилки

Дьявол из мобилки (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.22016, Bedeviled
Ужасы, Триллеры94 мин18+

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Сюжет

Пятеро друзей ошарашены смертью подруги Никки. Девушка была жизнерадостной и никогда не болела, но вдруг умерла от сердечного приступа. На следующий день каждый из ребят получает инвайт с телефона Никки, и все скачивают и устанавливают странное приложение. Вроде бы это личный помощник, который знает ответ на любой вопрос и может даже помогать в быту, а на самом деле — злая сущность, которая хочет только одного — запугать установившего приложение до смерти.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.2 IMDb