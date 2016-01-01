Дьявол из мобилки (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.22016, Bedeviled
Ужасы, Триллеры94 мин18+
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Сюжет
Пятеро друзей ошарашены смертью подруги Никки. Девушка была жизнерадостной и никогда не болела, но вдруг умерла от сердечного приступа. На следующий день каждый из ребят получает инвайт с телефона Никки, и все скачивают и устанавливают странное приложение. Вроде бы это личный помощник, котор�ый знает ответ на любой вопрос и может даже помогать в быту, а на самом деле — злая сущность, которая хочет только одного — запугать установившего приложение до смерти.
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Информация
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.2 IMDb
- Актриса
Саксон
Шарбино
- МЭАктёр
Митчелл
Эдвардс
- БСАктёр
Брэндон
Су Ху
- ВВАктриса
Виктори
Ван Тейл
- КБАктёр
Карсон
Ботмэн
- ДЭАктёр
Джордан
Эссоу
- АДАктриса
Алексис
Дж. Залл
- РКАктриса
Робин
Коэн
- КОАктриса
Кейт
Орсини
- БМАктриса
Бонни
Морган
- СБПродюсер
Стефани
Белл
- УМХудожник
Уэйд
Моррисон
- ДОХудожник
Дэниэл
О’Рейли
- КДМонтажёр
Коул
Дюран
- ДСКомпозитор
Дэвид
С. Уильямс