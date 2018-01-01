Wink
Детям
Дядюшка Бак
Актёры и съёмочная группа фильма «Дядюшка Бак»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дядюшка Бак»

Режиссёры

Джон Хьюз

John Hughes
Режиссёр

Актёры

Джон Кэнди

John Candy
АктёрBuck Russell
Джин Луиза Келли

Jean Louisa Kelly
АктрисаTia Russell
Габи Хоффманн

Gaby Hoffmann
АктрисаMaizy Russell (в титрах: Gaby Hoffman)
Маколей Калкин

Macaulay Culkin
АктёрMiles Russell
Эми Мэдиган

Amy Madigan
АктрисаChanice Kobolowski
Элейн Бромка

Elaine Bromka
АктрисаCindy Russell
Гэррет М. Браун

Garrett M. Brown
АктёрBob Russell
Лори Меткаф

Laurie Metcalf
АктрисаMarcie Dahlgren-Frost
Джей Андервуд

Jay Underwood
АктёрBug
Брайан Тарантина

Brian Tarantina
АктёрE. Roger Coswell

Сценаристы

Джон Хьюз

John Hughes
Сценарист

Продюсеры

Билл Браун

Bill Brown
Продюсер
Джон Хьюз

John Hughes
Продюсер
Том Джейкобсон

Tom Jacobson
Продюсер

Актёры дубляжа

Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Людмила Шувалова

Актриса дубляжа
Мария Овчинникова

Актриса дубляжа
Нина Тобилевич

Актриса дубляжа
Олег Вирозуб

Актёр дубляжа

Художники

Мэрлин Вэнс

Marilyn Vance
Художница
Дэниэл Лорен Мэй

Daniel Loren May
Художник

Монтажёры

Лу Ломбардо

Lou Lombardo
Монтажёр
Тони Ломбардо

Tony Lombardo
Монтажёр

Операторы

Ральф Д. Боуд

Ralf D. Bode
Оператор

Композиторы

Айра Ньюборн

Ira Newborn
Композитор