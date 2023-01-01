Двуличный (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Криминальный босс, страдающий диссоциативным расстройством, теряет контроль над самой жестокой и беспощадной из своих личностей. Фильм «Двуличный» — мрачный криминальный триллер из Австралиии о внутренней тьме.



Австралия потрясена жестокой войной банд. Кровавое противостояние криминальных авторитетов Эйба и Фрэнки за последние сутки достигло апогея. Полиция задержала Бенни, водителя Эйба, который знает о происходящем больше, чем даже его босс. Дело в том, что в теле Эйба живет несколько личностей, и именно сейчас он решил перестать принимать лекарства. В результате из-под контроля вышел Кейн, самый жестокий из них. В нем собралась вся ненависть Эйба, он ничего не боится, и его не терзает совесть. Столкнувшись с Кейном, Бенни пересмотрел отношение к подпольной империи Эйба и начал собственную игру.



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