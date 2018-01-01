Wink
Двойное бельгийское
Актёры и съёмочная группа фильма «Двойное бельгийское»

Режиссёры

Грэм Уинфри

Грэм Уинфри

Graham Winfrey
Режиссёр

Актёры

Таунсенд Амбрехт

Таунсенд Амбрехт

Townsend Ambrecht
АктёрMitchell
Изабель Бэйкон

Изабель Бэйкон

Isabel Bacon
АктёрIsabel
Дэниэл Канджелози

Дэниэл Канджелози

Daniel Cangelosi
АктёрKurt
Джулия Конли

Джулия Конли

Julia Conley
АктрисаGrace
Лиззи Крокер

Лиззи Крокер

Lizzie Crocker
АктрисаLizzie
Мэри Хиллиард

Мэри Хиллиард

Mary Hilliard
АктрисаMary
К.С. Ифинайи

К.С. Ифинайи

K.C. Ifeanyi
АктёрK.C.
Питер Лоуренс

Питер Лоуренс

Peter Lawrence
АктёрMitchell's Dad
Мэттью Льюис

Мэттью Льюис

Matthew Lewis
АктёрRonnie
Брендан Мехер

Брендан Мехер

Brendan Maher
АктёрElvis

Сценаристы

Грэм Уинфри

Грэм Уинфри

Graham Winfrey
Сценарист

Продюсеры

Грэм Уинфри

Грэм Уинфри

Graham Winfrey
Продюсер

Актёры дубляжа

Ирина Инчина

Ирина Инчина

Актриса дубляжа
Ксения Несвяченная

Ксения Несвяченная

Актриса дубляжа
Никита Грудинов

Никита Грудинов

Актёр дубляжа

Монтажёры

Энтони Серателли

Энтони Серателли

Anthony Seratelli
Монтажёр

Операторы

Крис Раддатц

Крис Раддатц

Chris Raddatz
Оператор