Дворжак: Симфония № 9 (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Дворжак: Симфония № 9
Концерты43 мин0+
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О фильме
Трансляции концертов «Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д.Шостаковича» открывают мир классической музыки самой широкой аудитории. Побывайте в центре музыкальной жизни Петербурга и насладитесь первоклассной акустикой, не выходя из дома. Следите за разделом, он будет постоянно пополняться!
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