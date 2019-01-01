Дворжак: Симфония № 9
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Дворжак: Симфония № 9

Дворжак: Симфония № 9 (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Дворжак: Симфония № 9
Концерты43 мин0+
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О фильме

Трансляции концертов «Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д.Шостаковича» открывают мир классической музыки самой широкой аудитории. Побывайте в центре музыкальной жизни Петербурга и насладитесь первоклассной акустикой, не выходя из дома. Следите за разделом, он будет постоянно пополняться!

Дворжак: Симфония № 9 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Концерты
Время
43 мин / 00:43

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