Детям
Дверь
Актёры и съёмочная группа фильма «Дверь»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дверь»

Режиссёры

Нина Шорина

Режиссёр

Актёры

Анатолий Баранцев

Актёрозвучка
Борис Новиков

Актёрозвучка
Муза Крепкогорская

Актрисаозвучка
Екатерина Громова

Актрисаозвучка
Попугай Чика

Актёрозвучка
Владимир Мащенко

Актёрозвучка

Сценаристы

Алексей Студзинский

Сценарист

Продюсеры

Григорий Хмара

Продюсер

Монтажёры

Галина Филатова

Монтажёр

Операторы

Юрий Каменецкий

Оператор