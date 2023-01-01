Двенадцать стульев (фильм, 1971) смотреть онлайн

Во время революции и последовавшего за ней краткого периода военного коммунизма многие прятали свои ценности как можно надежнее. И вот Ипполит Матвеевич Воробьянинов, бывший Старгородский предводитель дворянства и светский лев, а ныне — скромный делопроизводитель ЗАГСа, узнает от умирающей тещи, что некогда она спрятала свои бриллианты и жемчуга в общей сложности на 150 000 золотых рублей под обивку одного из двенадцати стульев гостиного гарнитура работы известного мастера Гамбса. Бросив все, Воробьянинов бросается на поиски стульев, в чем ему, конечно же, небескорыстно, берется помочь молодой авантюрист, «великий комбинатор» Остап Бендер. Найти следы разрозненного гарнитура непросто. Не облегчает положения и то, что перед смертью теща Воробьянинова открыла тайну сокровищ и своему исповеднику, отцу Федору, всю жизнь мечтавшему о собственном свечном заводике в Самаре…



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