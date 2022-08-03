Два жадных медвежонка (фильм, 1954) смотреть онлайн
1954, Два жадных медвежонка
Мультфильм, Короткометражка9 мин6+
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О фильме
Два медвежонка отправились странствовать. Во время пути они нашли на дороге сыр. Жадность помешала им справедливо разделить находку — каждый опасался, что другому достанется кусок больше. Рассудить жадных медвежат взялась хитрая Лиса…
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb