Два жадных медвежонка
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Два жадных медвежонка

Два жадных медвежонка (фильм, 1954) смотреть онлайн

1954, Два жадных медвежонка
Мультфильм, Короткометражка9 мин6+

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О фильме

Два медвежонка отправились странствовать. Во время пути они нашли на дороге сыр. Жадность помешала им справедливо разделить находку — каждый опасался, что другому достанется кусок больше. Рассудить жадных медвежат взялась хитрая Лиса…

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb