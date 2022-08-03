О фильме
Герои фильма, 16-летние Настя, Саша и Кристина, учатся вместе в десятом классе и живут обыкновенной жизнью подростков: уроки, репетиторы, походы в кино, вечеринки. В школе царит суровая дисциплина и трудно быть не таким, как все. Но однажды этот маленький мир потрясет новость, из-за которой все страхи и предрассудки вылезут наружу.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ВСРежиссёр
Влада
Сенькова
- АГАктриса
Алина
Горячкова
- АВАктёр
Алексей
Вайнилович
- ИШАктриса
Илария
Шашко
- АЛАктёр
Александр
Лесько
- СТАктриса
Светлана
Тимохина
- НПАктриса
Наталия
Подвицкая
- ИКАктриса
Ирина
Корниевич
- АААктриса
Анна
Анисенко
- РПАктёр
Роман
Подоляко
- ССАктриса
Светлана
Соколовская
- ВССценарист
Влада
Сенькова
- НЛПродюсер
Николай
Лавренюк
- ВСМонтажёр
Влада
Сенькова
- АЛМонтажёр
Антон
Люмо
- АЛОператор
Антон
Люмо