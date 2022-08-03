Два
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Два

Два (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.82019, II
Драма57 мин18+

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О фильме

Герои фильма, 16-летние Настя, Саша и Кристина, учатся вместе в десятом классе и живут обыкновенной жизнью подростков: уроки, репетиторы, походы в кино, вечеринки. В школе царит суровая дисциплина и трудно быть не таким, как все. Но однажды этот маленький мир потрясет новость, из-за которой все страхи и предрассудки вылезут наружу.

Страна
Беларусь
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.8 IMDb