Два типа людей (фильм, 2020) смотреть онлайн

Турецкая драма о безжалостных коллекторах, которые уверены, что все люди делятся на охотников и жертв, и ведут свою охоту. Дуйгу и Бахадир работают в коллекторской компании. Их основная задача – выкупать дебиторскую задолженность. Они готовы на все, чтобы обобрать должников. В ход идут психологические манипуляции, шантаж, слежка и эмоциональное насилие. Новой целью Дуйгу и Бахадира становится девушка по имени Серен.

