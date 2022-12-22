Два типа людей
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Два типа людей

Два типа людей (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.92020, Insanlar Ikiye Ayrilirт
Драма97 мин18+

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О фильме

Турецкая драма о безжалостных коллекторах, которые уверены, что все люди делятся на охотников и жертв, и ведут свою охоту. Дуйгу и Бахадир работают в коллекторской компании. Их основная задача – выкупать дебиторскую задолженность. Они готовы на все, чтобы обобрать должников. В ход идут психологические манипуляции, шантаж, слежка и эмоциональное насилие. Новой целью Дуйгу и Бахадира становится девушка по имени Серен.

Страна
Турция
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb