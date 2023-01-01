Два гладиатора (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Историческая драма из Италии о противостоянии двух близнецов, претендующих на императорский титул. Коматос — кровожадный отпрыск императора Марка Аврелия, обожающий драться на гладиаторской арене. Даже его ближайшие соратники получают невероятное удовольствие от пыток. Когда Марк Аврелий умирает, многие начинают переживать за судьбу империи — в Коматосе им видится правитель куда более жестокий, чем печально известный Калигула. Но новый император не знает, что где-то на просторах страны готовит восстание его брат-близнец, Люций Крас. Коматоса с ним разлучили еще при рождении, а теперь он — последняя надежда Рима.
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Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.0 IMDb
- МКРежиссёр
Марио
Кайано
- РХАктёр
Ричард
Харрисон
- МОАктриса
Мойра
Орфей
- АФАктёр
Альберто
Фарнезе
- МПАктёр
Миммо
Пальмара
- МЭАктёр
Мирко
Эллис
- ПЛАктёр
Пьеро
Лулли
- ЭФАктёр
Энцо
Фьермонте
- АХАктриса
Айви
Хольцер
- ДДАктёр
Джулиано
Джемма
- АдАктёр
Альваро
де Луна
- ТЛСценарист
Тамара
Леес
- МАСценарист
Марио
Амендола
- АБСценарист
Альфонсо
Брешия
- КФКомпозитор
Карло
Франчи