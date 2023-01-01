Два гладиатора (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

Историческая драма из Италии о противостоянии двух близнецов, претендующих на императорский титул. Коматос — кровожадный отпрыск императора Марка Аврелия, обожающий драться на гладиаторской арене. Даже его ближайшие соратники получают невероятное удовольствие от пыток. Когда Марк Аврелий умирает, многие начинают переживать за судьбу империи — в Коматосе им видится правитель куда более жестокий, чем печально известный Калигула. Но новый император не знает, что где-то на просторах страны готовит восстание его брат-близнец, Люций Крас. Коматоса с ним разлучили еще при рождении, а теперь он — последняя надежда Рима.



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