Душа (фильм, 2008) смотреть онлайн

Фильм «Душа» — мрачное путешествие через густые леса и дебри собственного разума.



Цунами, накрывшее остров Пхукет в декабре 2004 года, лишило Жанет и Пауля Беллмеров их сына. Спустя полгода женщина замечает на любительской записи мальчика, похожего на их ребенка. Решив, что малыш мог спастись, супруги отправляются в Мьянму, в надежде отыскать его. Но чем дальше они продвигаются вглубь джунглей, тем сильнее их охватывает отчаяние, а граница между реальностью и видениями окончательно стирается.



Работа режиссера Фабриса Дю Вельца — не хоррор в его традиционном понимании: это картина не о призраках, а притча о родительской утрате и история о том, как любовь, перерастая в одержимость, способна разрушить жизнь. Смотреть фильм «Душа» будет интересно любителям кино о погружении в глубины человеческого сознания.

