Душа (фильм, 2008) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм «Душа» — мрачное путешествие через густые леса и дебри собственного разума.
Цунами, накрывшее остров Пхукет в декабре 2004 года, лишило Жанет и Пауля Беллмеров их сына. Спустя полгода женщина замечает на любительской записи мальчика, похожего на их ребенка. Решив, что малыш мог спастись, супруги отправляются в Мьянму, в надежде отыскать его. Но чем дальше они продвигаются вглубь джунглей, тем сильнее их охватывает отчаяние, а граница между реальностью и видениями окончательно стирается.
Работа режиссера Фабриса Дю Вельца — не хоррор в его традиционном понимании: это картина не о призраках, а притча о родительской утрате и история о том, как любовь, перерастая в одержимость, способна разрушить жизнь. Смотреть фильм «Душа» будет интересно любителям кино о погружении в глубины человеческого сознания.
Рейтинг
- ФДРежиссёр
Фабрис
Дю Вельц
- Актриса
Эммануэль
Беар
- Актёр
Руфус
Сьюэлл
- ПОАктёр
Петч
Осатанугра
- ДДАктриса
Джули
Дрейфус
- ЙдАктёр
Йоссе
де Паув
- ОАктриса
Омм
- ДБАктёр
Джои
Бой
- КЛАктриса
Курлаб
Лай
- МРАктёр
Мэтт
Райдер
- ФДСценарист
Фабрис
Дю Вельц
- ДГСценарист
Дэвид
Грег
- ОБСценарист
Оливер
Блэкберн
- ПКПродюсер
Питер
Карлтон
- БДОператор
Бенуа
Деби
- ФШКомпозитор
Франсуа-Эд
Шанфро