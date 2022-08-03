Душа (фильм, 2008) смотреть онлайн

4.6 2008, Vinyan
Ужасы, Триллер 92 мин 18+

Фильм «Душа» — мрачное путешествие через густые леса и дебри собственного разума.

Цунами, накрывшее остров Пхукет в декабре 2004 года, лишило Жанет и Пауля Беллмеров их сына. Спустя полгода женщина замечает на любительской записи мальчика, похожего на их ребенка. Решив, что малыш мог спастись, супруги отправляются в Мьянму, в надежде отыскать его. Но чем дальше они продвигаются вглубь джунглей, тем сильнее их охватывает отчаяние, а граница между реальностью и видениями окончательно стирается.

Работа режиссера Фабриса Дю Вельца — не хоррор в его традиционном понимании: это картина не о призраках, а притча о родительской утрате и история о том, как любовь, перерастая в одержимость, способна разрушить жизнь. Смотреть фильм «Душа» будет интересно любителям кино о погружении в глубины человеческого сознания.

Страна
Франция, Австралия, Великобритания, Бельгия
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
5.3 IMDb