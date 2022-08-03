Думай позитивно (фильм, 2019) смотреть онлайн

Драма с Владимиром Мишуковым. Скоро жизнь собаководов круто изменится. В стране вводят налог на собак, а доблестные работники зооконтроля начинают слежку на неплательщиками. Инспектор Раиса строит блестящую карьеру, которая мешает ей наладить личную жизнь. Всe дело в еe маленьком секрете.

