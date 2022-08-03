Думай позитивно (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Думай позитивно
Драма, Короткометражка15 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Драма с Владимиром Мишуковым. Скоро жизнь собаководов круто изменится. В стране вводят налог на собак, а доблестные работники зооконтроля начинают слежку на неплательщиками. Инспектор Раиса строит блестящую карьеру, которая мешает ей наладить личную жизнь. Всe дело в еe маленьком секрете.
СтранаРоссия
ЖанрДрама, Короткометражка
КачествоFull HD
Время15 мин / 00:15
Рейтинг
- ИХРежиссёр
Ирина
Ходюш
- Актриса
Наталья
Швец
- Актёр
Владимир
Мишуков
- АФАктёр
Андрей
Финягин
- ИХСценарист
Ирина
Ходюш
- ЛУСценарист
Лидия
Утемова
- МДПродюсер
Максим
Дианов
- РСПродюсер
Равиль
Салихов
- ЕППродюсер
Елена
Панфилова
- АЩПродюсер
Александр
Щелкушкин
- ЕКМонтажёр
Екатерина
Кучумова
- МДОператор
Максим
Дианов
- НСКомпозитор
Николай
Скворцов
- АЛКомпозитор
Андрей
Лемешко
- ДВКомпозитор
Дмитрий
Вищунов