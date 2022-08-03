Думай позитивно
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Думай позитивно

Думай позитивно (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Думай позитивно
Драма, Короткометражка15 мин18+

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О фильме

Драма с Владимиром Мишуковым. Скоро жизнь собаководов круто изменится. В стране вводят налог на собак, а доблестные работники зооконтроля начинают слежку на неплательщиками. Инспектор Раиса строит блестящую карьеру, которая мешает ей наладить личную жизнь. Всe дело в еe маленьком секрете.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
15 мин / 00:15

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