Духи тьмы
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Духи тьмы

Духи тьмы (фильм, 2016) смотреть онлайн

5.22016, Através da Sombra
Ужасы, Триллер101 мин18+

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О фильме

Лаура нанимается учительницей к двум детям-сиротам, которые живут на кофейной ферме. Постепенно она начинает чувствовать, что дети находятся под злым влиянием враждебных духов.

Страна
Бразилия
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
5.0 IMDb