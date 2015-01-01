Духи Тьмы (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Лора нанята в качестве учителя для двух детей-сирот, которые живут на кофейной ферме. Постепенно она чувствует, что дети находятся под злым влиянием враждебных духов, которые там жили.



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