Духи Тьмы
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Духи Тьмы

Духи Тьмы (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

5.22015, Através da Sombra
Ужасы, Триллеры105 мин18+

Сюжет

Лора нанята в качестве учителя для двух детей-сирот, которые живут на кофейной ферме. Постепенно она чувствует, что дети находятся под злым влиянием враждебных духов, которые там жили.

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Информация

Страна
Бразилия
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

5.1 IMDb