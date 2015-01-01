Духи Тьмы (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
5.22015, Através da Sombra
Ужасы, Триллеры105 мин18+
Сюжет
Лора нанята в качестве учителя для двух детей-сирот, которые живут на кофейной ферме. Постепенно она чувствует, что дети находятся под злым влиянием враждебных духов, которые там жили.
Духи Тьмы смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.1 IMDb
- УЛРежиссёр
Уолтер
Лима мл.
- ВКАктриса
Вирджиния
Кавендиш
- ММАктриса
Мел
Мая
- ДМАктриса
Дандара
Мариана
- ДМАктёр
Домингос
Монтанер
- АЛАктриса
Ана
Люсия Торре
- А�ВАктёр
Александр
Варела
- ШВАктёр
Шанде
Валойс
- АФСценарист
Адриана
Фалькао
- УЛСценарист
Уолтер
Лима мл.
- ВКПродюсер
Вирджиния
Кавендиш
- ДвПродюсер
Дэниэл
ван Хугстратен
- ПФОператор
Педро
Фаркас