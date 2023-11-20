Дух Байкала
Wink
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Дух Байкала
8.42023, Дух Байкала
Драма, Приключения86 мин18+
Мальчик, потерявший маму, пропадает в снежную бурю посреди самого большого озера в мире. Душеспасительная драма по реальной истории

Дух Байкала (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Вдохновленная реальными событиями приключенческая драма «Дух Байкала» о поисках мальчика, потерявшегося где-то посреди замерзшего озера Байкал.

Мальчик Ленька вместе с отцом едут в гости к деду Бимбе. По дороге они чуть не сбивают незнакомого старика с посохом, но тот как по волшебству исчезает. Дед Бимба не помнит, чтобы в округе жил кто-то, попадающий под это описание, и все решают забыть об инциденте. Дед, обрадованный приездом внука, берет Леньку рыбачить на замерзший Байкал. Там их застает сильная буря, во время которой мальчик теряется где-то на просторах огромного озера. Теперь дед и отец в отчаянии ищут Леньку, тогда как он сам сражается с суровой природой, приготовившей для него немало сюрпризов.

Сумеет ли семья воссоединиться, расскажет «Дух Байкала» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дух Байкала»