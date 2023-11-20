Вдохновленная реальными событиями приключенческая драма «Дух Байкала» о поисках мальчика, потерявшегося где-то посреди замерзшего озера Байкал.



Мальчик Ленька вместе с отцом едут в гости к деду Бимбе. По дороге они чуть не сбивают незнакомого старика с посохом, но тот как по волшебству исчезает. Дед Бимба не помнит, чтобы в округе жил кто-то, попадающий под это описание, и все решают забыть об инциденте. Дед, обрадованный приездом внука, берет Леньку рыбачить на замерзший Байкал. Там их застает сильная буря, во время которой мальчик теряется где-то на просторах огромного озера. Теперь дед и отец в отчаянии ищут Леньку, тогда как он сам сражается с суровой природой, приготовившей для него немало сюрпризов.



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