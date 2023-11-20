Дух Байкала (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Вдохновленная реальными событиями приключенческая драма «Дух Байкала» о поисках мальчика, потерявшегося где-то посреди замерзшего озера Байкал.
Мальчик Ленька вместе с отцом едут в гости к деду Бимбе. По дороге они чуть не сбивают незнакомого старика с посохом, но тот как по волшебству исчезает. Дед Бимба не помнит, чтобы в округе жил кто-то, попадающий под это описание, и все решают забыть об инциденте. Дед, обрадованный приездом внука, берет Леньку рыбачить на замерзший Байкал. Там их застает сильная буря, во время которой мальчик теряется где-то на просторах огромного озера. Теперь дед и отец в отчаянии ищут Леньку, тогда как он сам сражается с суровой природой, приготовившей для него немало сюрпризов.
Сумеет ли семья воссоединиться, расскажет «Дух Байкала» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Драма
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
- МРРежиссёр
Михаил
Расходников
- ИРАктёр
Илья
Рязанов
- МКАктёр
Мосэ
Куртанидзе
- ОБАктёр
Олег
Бабуев
- АЦАктриса
Анастасия
Цветкова
- ДААктриса
Диана
Анкудинова
- МРСценарист
Михаил
Расходников
- АКСценарист
Александр
Кузьминов
- МКСценарист
Мосэ
Куртанидзе
- КЕПродюсер
Константин
Елкин
- МРПродюсер
Михаил
Расходников
- ДППродюсер
Дина
Подпругина-Замалиева
- ССПродюсер
Сергей
Стегний
- ЕМХудожница
Евгения
Мэрдыгеева
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- ЕФМонтажёр
Евгений
Фадеев
- ИБМонтажёр
Иляс
Бахапов
- АММонтажёр
Андрей
Малашенков
- САОператор
Семён
Аманатов
- АККомпозитор
Андрей
Климинов
- ДЛКомпозитор
Дмитрий
Лазарев