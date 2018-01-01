Дух Баухауса (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм, созданный как часть мультимедийного проекта к 100-летию Баухауса, рассказывает о том, как создать доступное жилье, чему можно научиться у фавел, что общего у геометрии и танца. Под колумбийский рэп через истори�и преподавателей школы, чье наследие оказалось в самом сердце устройства современного мира, разворачивается серьезный разговор о будущем городов и сообществ.



Дух Баухауса смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.