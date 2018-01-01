6.52018, Vom Bauen der Zukunft - 100 Jahre Bauhaus
Документальные90 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Дух Баухауса (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
Фильм, созданный как часть мультимедийного проекта к 100-летию Баухауса, рассказывает о том, как создать доступное жилье, чему можно научиться у фавел, что общего у геометрии и танца. Под колумбийский рэп через истори�и преподавателей школы, чье наследие оказалось в самом сердце устройства современного мира, разворачивается серьезный разговор о будущем городов и сообществ.
Дух Баухауса смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаГермания
КачествоFull HD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb
- НБРежиссёр
Нильс
Болбринкер
- ТТРежиссёр
Томас
Тильш
- АААктриса
Анни
Альберс
- ДААктёр
Джозеф
Альберс
- ТБАктёр
Торстен
Блюме
- РБАктриса
Росан
Бош
- АБАктёр
Альфредо
Бриллембург
- ЖДАктёр
Жан-Марк
Дрют
- ХКАктёр
Хуберт
Клюмпнер
- СКАктёр
Стивен
Ковац
- ВБАктёр
Ван
Бо Ле-Менцел
- НБСценарист
Нильс
Болбринкер
- ТТСценарист
Томас
Тильш
- ТТПродюсер
Томас
Тильш
- НБМонтажёр
Нильс
Болбринкер
- ТТМонтажёр
Томас
Тильш
- НБОператор
Нильс
Болбринкер