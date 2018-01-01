Дух Баухауса
Wink
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Дух Баухауса
6.52018, Vom Bauen der Zukunft - 100 Jahre Bauhaus
Документальные90 мин18+
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Дух Баухауса (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм, созданный как часть мультимедийного проекта к 100-летию Баухауса, рассказывает о том, как создать доступное жилье, чему можно научиться у фавел, что общего у геометрии и танца. Под колумбийский рэп через истории преподавателей школы, чье наследие оказалось в самом сердце устройства современного мира, разворачивается серьезный разговор о будущем городов и сообществ.

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Информация

Страна
Германия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дух Баухауса»

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