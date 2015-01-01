Друзья (фильм, 2015) смотреть онлайн

Двое друзей — это заносчивый красавчик Абель и начинающий актер Клеман. Дружба дает трещину, когда оба влюбляются в Мону — симпатичную продавщицу в кофейном киоске на Северном Вокзале Парижа.



Друзья смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.