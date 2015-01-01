Друзья (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Les deux amis
Драма, Комедия98 мин18+
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О фильме
Двое друзей — это заносчивый красавчик Абель и начинающий актер Клеман. Дружба дает трещину, когда оба влюбляются в Мону — симпатичную продавщицу в кофейном киоске на Северном Вокзале Парижа.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Луи
Гаррель
- ГФАктриса
Голшифте
Фарахани
- ВМАктёр
Венсан
Макен
- Актёр
Лу�и
Гаррель
- МААктриса
Мао
Адам
- ПМАктёр
Пьер
Мэйллет
- КДАктриса
Кристель
Делоз
- РЭАктриса
Ризлен
Эль Коэн
- ЙТАктриса
Йен
Трам Ле Тхи
- ХРАктриса
Хитоми
Рьоке Дюран
- УКАктёр
Улисс
Королицки
- Сценарист
Луи
Гаррель
- Сценарист
Кристоф
Оноре
- ЭТПродюсер
Энн-Доминик
Туссэн
- ОППродюсер
Оливье
Пер
- КМОператор
Клер
Матон
- ФСКомпозитор
Филипп
Сард