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Друзья (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Les deux amis
Драма, Комедия98 мин18+

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О фильме

Двое друзей — это заносчивый красавчик Абель и начинающий актер Клеман. Дружба дает трещину, когда оба влюбляются в Мону — симпатичную продавщицу в кофейном киоске на Северном Вокзале Парижа.

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Страна
Франция
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb