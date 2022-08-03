Друзья на всю жизнь
Wink
Фильмы
Друзья на всю жизнь

Друзья на всю жизнь (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.22013, Fjällbackamorden: Vänner för livet
Триллер, Криминал89 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Встреча выпускников в Фьeлльбаке оборачивается трагедией. Следы этой трагедии ведут в прошлое, их школьное прошлое. Сумеют ли Патрик и Эрика разгадать тайну, связавшую их бывших одноклассников?

Страна
Швеция
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb