Актёры и съёмочная группа фильма «Дружить по-русски!»
Актёры
АктёрMika
Ахмед СиллаAhmed Sylla
АктёрPoutine
Альбан ИвановAlban Ivanov
АктрисаCharlotte
Жюдит Эль ЗейнJudith El Zein
АктрисаElisa
Орнелла ФлёриOrnella Fleury
АктёрKarim
Амир Эль КасемAmir El Kacem
АктёрHenri
Кристиан БюжоChristian Bujeau
АктёрSanti
Давид СалльDavid Salles
АктёрSerge Ferroni
Жан-Филипп РиччиJean-Philippe Ricci
АктёрMarco Ferroni
Пьер-Мари МоскониPierre-Marie Mosconi
АктрисаSarah