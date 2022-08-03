Другой (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.22018, The Hole in the Ground
Ужасы86 мин18+
О фильме
Спасаясь от жестокого мужа, Сара переезжает вместе с юным сыном в лесную глушь где-то в Ирландии. Странности не заставляют долго ждать ― вскоре Сара находит сбежавшего ребeнка на берегу карьера, похожего на дыру от метеорита, а местная сумасшедшая сообщает героине, что еe сына подменили.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ЛКРежиссёр
Ли
Кронин
- ШКАктриса
Шана
Керслейк
- ДКАктёр
Джеймс
Куинн Марки
- КОАктриса
Кати
Оутинен
- ДКАктёр
Дэвид
Краули
- СКАктриса
Симона
Кирби
- Актёр
Оуэн
Мэкен
- СХАктриса
Сара
Хэнли
- БЭАктёр
Беннетт
Эндрю
- ДКАктёр
Джеймс
Космо
- ЛКСценарист
Ли
Кронин
- СШСценарист
Стивен
Шилдс
- ЭАПродюсер
Эркки
Астала
- КБПродюсер
Конор
Бэрри
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ЭФАктриса дубляжа
Элина
Фатеева
- ССХудожница
Сайя
Сиккинен
- ККМонтажёр
Колин
Кэмпбелл
- ТКОператор
Том
Камерфорд