Другие 48 часов (фильм, 1990) смотреть онлайн
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Сюжет
Возвращение яркого дуэта Эдди Мерфи и Ника Нолти в комедийном боевике «Другие 48 часов» (1990).
Действие фильма, который можно бесплатно смотреть онлайн, разворачивается спустя несколько лет после последнего приключения главных героев. На этот раз полицейский Джек Кейтс пыта�ется поймать неуловимого наркобарона, пока его бывший напарник Регги отбывает свой срок в тюрьме. Вскоре Джеку становится ясно, что без помощи бывшего напарника ему не справиться, и Регги на время получает долгожданную свободу. За эти «Другие 48 часов» необычной парочке предстоит совершить невозможное…Следить за приключениями героев будет особенно приятно, если «Другие 48 часов» (1990) смотреть онлайн в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- УХРежиссёр
Уолтер
Хилл
- Актёр
Эдди
Мерфи
- Актёр
Ник
Нолти
- БДАктёр
Брайон
Джеймс
- КТАктёр
Кевин
Тай
- ЭОАктёр
Эд
О’Росс
- ДЭАктёр
Дэвид
Энтони Маршалл
- ЭДАктёр
Эндрю
Дивофф
- БКАктёр
Берни
Кейси
- Актёр
Брент
Дженнингс
- ТМАктёр
Тед
Маркленд
- ДФСценарист
Джон
Фазано
- ДССценарист
Джеб
С�тюарт
- Сценарист
Роджер
Споттисвуд
- УХСценарист
Уолтер
Хилл
- КХПродюсер
Кеннет
Х. Фрит мл.
- ЛГПродюсер
Ларри
Гордон
- ДРХудожник
Джордж
Р. Нельсон
- ФАМонтажёр
Фриман
А. Дейвис
- ТРМонтажёр
Тим
Райдер
- МФОператор
Мэттью
Ф. Леонетти
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер