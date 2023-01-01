Другие 48 часов (фильм, 1990) смотреть онлайн

Сюжет

Возвращение яркого дуэта Эдди Мерфи и Ника Нолти в комедийном боевике «Другие 48 часов» (1990).



Действие фильма, который можно бесплатно смотреть онлайн, разворачивается спустя несколько лет после последнего приключения главных героев. На этот раз полицейский Джек Кейтс пыта�ется поймать неуловимого наркобарона, пока его бывший напарник Регги отбывает свой срок в тюрьме. Вскоре Джеку становится ясно, что без помощи бывшего напарника ему не справиться, и Регги на время получает долгожданную свободу. За эти «Другие 48 часов» необычной парочке предстоит совершить невозможное…Следить за приключениями героев будет особенно приятно, если «Другие 48 часов» (1990) смотреть онлайн в хорошем качестве.



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