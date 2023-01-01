Другие 48 часов
Wink
Фильмы
Другие 48 часов

Другие 48 часов (фильм, 1990) смотреть онлайн

8.61990, Another 48 Hrs.
Боевики, Комедии91 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Возвращение яркого дуэта Эдди Мерфи и Ника Нолти в комедийном боевике «Другие 48 часов» (1990).

Действие фильма, который можно бесплатно смотреть онлайн, разворачивается спустя несколько лет после последнего приключения главных героев. На этот раз полицейский Джек Кейтс пытается поймать неуловимого наркобарона, пока его бывший напарник Регги отбывает свой срок в тюрьме. Вскоре Джеку становится ясно, что без помощи бывшего напарника ему не справиться, и Регги на время получает долгожданную свободу. За эти «Другие 48 часов» необычной парочке предстоит совершить невозможное…Следить за приключениями героев будет особенно приятно, если «Другие 48 часов» (1990) смотреть онлайн в хорошем качестве.

Этот фильм доступен для бесплатного просмотра на сайте more.tv. Спешите смотреть онлайн в HD качестве и не забудьте оставить отзыв.

Другие 48 часов смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Другие 48 часов»

Всё