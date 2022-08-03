Другая Земля (фильм, 2011) смотреть онлайн
7.92011, Another Earth
Фантастика, Детектив88 мин18+
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О фильме
Научно-фантастическая драма о трагическом пересечении жизней студентки и композитора в ночь открытия учeными идентичной Земле планеты в Солнечной системе.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Мелодрама, Детектив
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- МКРежиссёр
Майк
Кэхилл
- БМАктриса
Брит
Марлинг
- УМАктёр
Уильям
Мапотер
- РЛАктёр
Робин
Лорд Тейлор
- ДБАктриса
Джордан
Бэйкер
- ФБАктёр
Флинт
Биверэйг
- КПАктёр
Кумар
Паллана
- МЛАктриса
Мегган
Леннон
- АДАктёр
Ай
Диана
- ДЦАктриса
Дайан
Цисла
- ЛВАктёр
Луис
Вега
- МКСценарист
Майк
Кэхилл
- БМСценарист
Брит
Марлинг
- МКПродюсер
Майк
Кэхилл
- БМПродюсер
Брит
Марлинг
- МКМонтажёр
Майк
Кэхилл
- МКОператор
Майк
Кэхилл
- УБКомпозитор
Уильям
Бейтс
- ФМКомпозитор
Фил
Моссман