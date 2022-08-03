Другая Земля
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Другая Земля

Другая Земля (фильм, 2011) смотреть онлайн

7.92011, Another Earth
Фантастика, Детектив88 мин18+

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О фильме

Научно-фантастическая драма о трагическом пересечении жизней студентки и композитора в ночь открытия учeными идентичной Земле планеты в Солнечной системе.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Мелодрама, Детектив
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Другая Земля»