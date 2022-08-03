Дрон (фильм, 2019) смотреть онлайн

Перед самой смертью серийному убийце удается переместить свое сознание в обычный беспилотник. Так дрон с криминальными наклонностями попадает в руки счастливых молодоженов и с огромным удовольствием начинает их терроризировать. Удастся ли влюбленным справиться с нападками бешеного «чуда техники» и остаться в живых?

