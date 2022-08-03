Дрон (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Перед самой смертью серийному убийце удается переместить свое сознание в обычный беспилотник. Так дрон с криминальными наклонностями попадает в руки счастливых молодоженов и с огромным удовольствием начинает их терроризировать. Удастся ли влюбленным справиться с нападками бешеного «чуда техники» и остаться в живых?
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Ужасы
КачествоFull HD, SD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.0 IMDb
- ДРРежиссёр
Джордан
Рубин
- АЭАктриса
Александра
Эссоу
- ДБАктёр
Джон
Бразертон
- АБАктриса
Анита
Брием
- ГМАктёр
Гонсало
Менендес
- СААктёр
Сэм
Адегоке
- НСАктёр
Нил
Сэндилэндс
- СРАктёр
Саймон
Рекс
- МКАктёр
Мэтт
Кук
- РЛАктёр
Рекс
Линн
- ЭБАктёр
Эдгар
Блэкмон
- АКСценарист
Аль
Каплан
- ДКСценарист
Джон
Каплан
- ДРСценарист
Джордан
Рубин
- ДРПродюсер
Джордан
Рубин
- АСПродюсер
Адам
Сидман
- ПБПродюсер
Павел
Божков
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- КДХудожница
Кассандра
Дженсен
- МБХудожница
Меган
Балтазор
- ДХОператор
Джонатан
Холл
- АККомпозитор
Аль
Каплан
- ДККомпозитор
Джон
Каплан