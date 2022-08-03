Дрон
Wink
Фильмы
Дрон
6.42019, The Drone
Ужасы, Комедия78 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Дрон (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Перед самой смертью серийному убийце удается переместить свое сознание в обычный беспилотник. Так дрон с криминальными наклонностями попадает в руки счастливых молодоженов и с огромным удовольствием начинает их терроризировать. Удастся ли влюбленным справиться с нападками бешеного «чуда техники» и остаться в живых?

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дрон»