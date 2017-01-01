Дрис Ван Нотен (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Впервые в жизни дизайнер Ван Нотен позволяет режиссеру и оператору вблизи наблюдать не только творческий процесс, но и пускает их в свою личную жизнь. Им удалось стать свидетелями подготовки к показам, которые стали культовыми для мира моды. Рассказ о частной и творческой жизни мастера, который вот уже более 25 лет остается независимой величиной в современном мире глобализированной моды. Целый год Райнер Хольцемер следовал за Ван Нотеном, собрав за это время невероятный объем информации об одном из самых закрытых героев экстравертного мира моды.



Дрис Ван Нотен смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.