Актёры и съёмочная группа фильма «Дракула 3: Наследие»

Режиссёры
Актёры
АктёрFather Uffizi
Джейсон Скотт ЛиJason Scott Lee
АктёрDracula II
Стивен БиллингтонStephen Billington
АктрисаElizabeth Blaine
Дайан НилDiane Neal
АктёрLuke
Джейсон ЛондонJason London
АктёрDracula III
Рутгер ХауэрRutger Hauer
АктрисаMarta
Илинка ГойяIlinca Goia
АктёрBruno
Джордж ГригореGeorge Grigore
АктёрCardinal Siqueros
Рой ШайдерRoy Scheider
АктёрEBC Anchorman
Том КэйнTom Kane
АктрисаJulia Hughes