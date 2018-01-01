Wink
Дракула 3: Наследие
Актёры и съёмочная группа фильма «Дракула 3: Наследие»

Режиссёры

Патрик Люссье

Patrick Lussier
Режиссёр

Актёры

Джейсон Скотт Ли

Jason Scott Lee
АктёрFather Uffizi
Стивен Биллингтон

Stephen Billington
АктёрDracula II
Дайан Нил

Diane Neal
АктрисаElizabeth Blaine
Джейсон Лондон

Jason London
АктёрLuke
Рутгер Хауэр

Rutger Hauer
АктёрDracula III
Илинка Гойя

Ilinca Goia
АктрисаMarta
Джордж Григоре

George Grigore
АктёрBruno
Рой Шайдер

Roy Scheider
АктёрCardinal Siqueros
Том Кэйн

Tom Kane
АктёрEBC Anchorman
Александра Уэскорт

Alexandra Wescourt
АктрисаJulia Hughes

Сценаристы

Джоэль Сойзон

Joel Soisson
Сценарист
Патрик Люссье

Patrick Lussier
Сценарист

Продюсеры

Джоэль Сойзон

Joel Soisson
Продюсер
Ник Филлипс

Nick Phillips
Продюсер
Эндрю Рона

Andrew Rona
Продюсер

Художники

Сербан Порупко

Serban Porupca
Художник

Операторы

Дуглас Милсом

Douglas Milsome
Оператор

Композиторы

Кевин Клиш

Kevin Kliesch
Композитор
Сейри Торджуссен

Ceiri Torjussen
Композитор