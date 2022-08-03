Дракула 3: Наследие
Wink
Фильмы
Дракула 3: Наследие

Дракула 3: Наследие (фильм, 2005) смотреть онлайн

6.92005, Dracula III: Legacy
Ужасы86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Преследование Дракулы приводит охотников на вампиров — отца Уффици и Люка в Румынию. Где они обнаруживают настоящий ад, в котором развернулось ужасающее кровавое пиршество!

Страна
США, Румыния
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дракула 3: Наследие»